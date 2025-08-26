Ücretli öğretmenlik başvuruları için heyecan dorukta: MEB 2025-2026 dönemi hazırlıkları başladı

Şanlıurfa'da Başvurular Yaklaşıyor, Adaylar Sonuçları Merakla Bekliyor

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, Türkiye genelinde ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adayların heyecanı giderek artıyor. Özellikle Şanlıurfa'da binlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru takvimini ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Devlet okullarında görev almak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve hangi şartları taşımaları gerektiğini öğrenmek için yoğun bir araştırma içerisinde.

Ücretli öğretmenlik, kadrolu öğretmen ataması yapılana kadar veya öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda başvurulan bir yöntem olarak biliniyor. Bu nedenle, özellikle yeni mezun öğretmenler ve farklı sebeplerle kadrolu ataması yapılamayan öğretmenler için önemli bir fırsat sunuyor. MEB, ücretli öğretmenlik başvurularını genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında alıyor. Ancak, başvuru tarihleri illere ve ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durum, adayların kendi illerindeki Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını takip etmelerini zorunlu kılıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde açıklanıyor. Ancak, sonuçların açıklanma tarihi de illere göre farklılık gösterebiliyor. Adaylar, başvuru sonuçlarını Milli Eğitim Müdürlüklerinin web sitelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, görevlendirmeler de yine Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılıyor.