Ücretsiz film izleme servisi Freedive neler sunuyor?

Internet Movie Database yani IMDb, film ve diziler hakkında kullanıcılara sunduğu verilerin yanında, içerikleri değerlendirmesi ile sinema sektöründe önemli bir konuma sahip. IMDb bu bilgi sunma servisi ile sınırlı kalmayacağını bugün kanıtladı. IMDb, ücretsiz film izleme servisi olan Freedive’ı bugün kullanıma sundu.

Amazon ve IMDb üyelerinin kullanabildiği bu serviste yüzlerce film yer alıyor. Tabii bu filmler öyle güncel vizyon filmleri değil. Daha çok klasik ve 90’lı yılların filmlerini barındıran bu servis, ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak internette hiçbir şey ücretsiz değildir.

IMDb, ücretsiz film izleme servisinde reklamlar sunuyor. YouTube‘un film servisi gibi filmin belli bölümlerinde ortaya çıkan reklamlar maalesef ki atlanamıyor. Son olarak IMDb’nin ücretsiz film izleme servisinin şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabildiğini belirtelim.

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