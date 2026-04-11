Ücretsiz olduğunu duyan vatandaşlar akın etti! Binlercesi kısa sürede tükendi

Kırıkkale'de ücretsiz dağıtılan 20 bin çam fidanı kısa sürede tükendi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, daha yeşil bir şehir hedefi doğrultusunda vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından doğaya katkı sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara ücretsiz olarak 20 bin çam fidanı dağıtıldı. Çevreye katkı sunmak ve yeşil alan bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda vatandaş, ücretsiz dağıtılan çam fidanlarından alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Fidanlar, stantlarda vatandaşların yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yoğun çalışmaları sonucunda hazırlanan 20 bin sedir çamının vatandaşlarla buluşturulduğunu belirtti. Gün boyunca kurulan stantlarda fidan dağıtımının süreceğini ifade eden Önal, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Vatandaşları yeşile duyarlı olduğunu vurgulayan Önal, "Amacımız daha yeşil bir Kırıkkale. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Bizim insanımız duyarlıdır, yeşili sever. Katkıda bulunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Amacımız daha güzel, daha yeşil bir şehir yapmak. Bu da ağaç dikmekten geçiyor" dedi.

Toplam hedeflerinin 20 bin çam fidanını vatandaşlarla buluşturmak olduğunu aktaran Önal, katkı sunanlara teşekkür etti. Daha güzel bir şehir hedeflediklerini dile getiren Önal, bunun da ağaç dikmekten geçtiğini ifade etti. Önal, vatandaşları Pazartesi günü Aşağımahmutlar Mahallesi'nde yapılacak ağaç dikme etkinliğine de davet etti.

Etkinlikte geniş bir alanda çam ağacı dikimi yapılacağını belirten Önal, vatandaşlarla birlikte fidanları toprakla buluşturacaklarını söyledi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonlar buzdolabının üzerine bu yüzden madeni para koyuyorJaponlar buzdolabının üzerine bu yüzden madeni para koyuyor
Van Gölü kıyısında ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamadı!Van Gölü kıyısında ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamadı!

En Çok Okunan Trend Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

