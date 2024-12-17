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Üçü bir arada! Wanda Nara eski kocası ve yeni sevgilisiyle yemekte buluştu! O poz olay oldu! 'Icardı eksik...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.12.2024 19:50
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Icardi'den ayrıldıktan sonra rapçi sevgilisi L-Gante ile doyasıya aşkını yaşayan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ve yeni sevgilisiyle kahvaltıda buluştu. Aralarından su sızmayan üçlünün pozu gündem oldu.

Üçü bir arada! Wanda Nara eski kocası ve yeni sevgilisiyle yemekte buluştu! O poz olay oldu! 'Icardı eksik...'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile evli olan Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile bir süredir aşk yaşıyor.

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Geçtiğimiz günlerde 38'inci doğum gününü sevgilisi L-Gante ve arkadaşlarıyla çılgın bir parti ile kutlayan Nara'nın 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile havuza atladığı anlar ise gündem olmuştu. Havuz keyfinin ardından da ikili Roma'ya tatile gitmişti.

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Sevgilisiyle o şehrin altını üstüne getirdi! Sevgilisiyle o şehrin altını üstüne getirdi!

SEVGİLİSİ VE ESKİ KOCASI BULUŞTU!

Skandalları bitmek bilmeyen Wanda Nara şimdi de 2008 – 2013 arasında evli olduğu Maxi Lopez ile yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile kahvaltıda buluştu. İtalya gezisinde Nara, eski eşiyle yeni sevgilisini tanıştırmıştı.

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O anları sosyal medya hesabında paylaşan Nara'nın pozu gündem oldu. Birçok kullanıcı "Umarım Icardi katılmaz" , "Icardi eksik" yorumları yaptı.

Icardi'den Wanda Nara'ya olay sözler! 'Çıktığı çamurdan alıp...' Icardi'den Wanda Nara'ya olay sözler! 'Çıktığı çamurdan alıp...'
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
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