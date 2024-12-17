Üçü bir arada! Wanda Nara eski kocası ve yeni sevgilisiyle yemekte buluştu! O poz olay oldu! 'Icardı eksik...'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile evli olan Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile bir süredir aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde 38'inci doğum gününü sevgilisi L-Gante ve arkadaşlarıyla çılgın bir parti ile kutlayan Nara'nın 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile havuza atladığı anlar ise gündem olmuştu. Havuz keyfinin ardından da ikili Roma'ya tatile gitmişti.

SEVGİLİSİ VE ESKİ KOCASI BULUŞTU!

Skandalları bitmek bilmeyen Wanda Nara şimdi de 2008 – 2013 arasında evli olduğu Maxi Lopez ile yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile kahvaltıda buluştu. İtalya gezisinde Nara, eski eşiyle yeni sevgilisini tanıştırmıştı.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Nara'nın pozu gündem oldu. Birçok kullanıcı "Umarım Icardi katılmaz" , "Icardi eksik" yorumları yaptı.