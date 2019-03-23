Mynet Trend

Uçurumdan düşen genç kız: Bir anda kendimi boşluğa bırakmak istedim

sesamos sesamos
YAŞAM  | 23.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

Amasya'da, kayalıklardan kayarak, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşmesi sonucu kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar oluşan S.D. (23), hayati tehlikeyi atlattı.

Uçurumdan düşen genç kız: Bir anda kendimi boşluğa bırakmak istedim

Olay, çarşamba gecesi saat 23.00 sıralarında, merkeze bağlı Vermiş köyü yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi. Kayalık alanda gezinen S.D., kayarak, 50 metrelik uçurumdan düştü. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla indikleri yerden, 2 saat süren çalışma sonucu, S.D.'yi ağır yaralı olarak sedyeye aldı.

İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan S.D., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen S.D., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

24

"KENDİMİ BOŞLUĞA BIRAKMAK İSTEDİM"

Hayati tehlikeyi atlatan ve yoğun bakım ünitesinden servise alınan S.D. olayla ilgili ifade verdi. İki erkek arkadaşı ile alkol aldıklarını anlatan S.D., "Kayalıklarda yürüyordum. Bir anda kendimi boşluğa bırakmak istedim ve bıraktım. Sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. S.D.'nin bir süre daha hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi.

(DHA)

Okulda Skandal! Erkek öğrencisine attığı iğrenç mesaj deşifre olduOkulda Skandal! Erkek öğrencisine attığı iğrenç mesaj deşifre oldu
Güneşin erittiği kadın! Hastalığı araştırılıyorGüneşin erittiği kadın! Hastalığı araştırılıyor
Adliyeye kucağında çocukla gitti, gazetecilere dil çıkardıAdliyeye kucağında çocukla gitti, gazetecilere dil çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya uçurum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı sevgilisiyle İsrail'de!

Şeyma Subaşı sevgilisiyle İsrail'de!

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman yolcu Atatürk Havalimanı'nda 25 metreden düşerek hayatını kaybetti

Atatürk Havalimanı'nda feci ölüm! 25 metreden düştü

Senegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksici tutuklandı

Senegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksici tutuklandı

Güneşin erittiği kadın: Sibel Oflas!

Güneşin erittiği kadın! Hastalığı araştırılıyor

Adliyeye kucağında çocukla gitti, gazetecilere dil çıkardı

Adliyeye kucağında çocukla gitti, gazetecilere dil çıkardı

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Spor yaparken köpek saldırısına uğrayan profesör yanında sopa taşıyacak

Köpek saldırısına uğrayan profesör yanında sopa taşıyacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.