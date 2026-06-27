Uçurumun kenarında tesadüfen 70 kilo altın buldu! Müzede sergileniyor

1979 yılında Çin'in Şansi eyaletine bağlı Pinglu ilçesinde bahar otları toplamak için dağa çıkan Hei Yun adlı çiftçi, kazı yaptığı sırada çürümüş bir ahşap sandığa rastladı. Sandığın içinden çıkan altın külçeleri, takılar ve çeşitli altın objeler, bölgenin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KAYALIKTA GİZLENMİŞ HAZİNE BULDU

O dönemde 25 yaşında olan Hei Yun, hayvan yemi toplamak amacıyla köylülerle birlikte dağa çıktı. Çevredeki otlar tükenince kimsenin kolay ulaşamadığı dik kayalıklara tırmandı.

Yoğun otların bulunduğu bölgede toprağı kazarken sert bir cisme denk gelen çiftçi, çürümüş bir sandık ortaya çıkardı. Sandığın içinde altın külçeleri, altın levhalar, bilezikler, mücevherler ve çok sayıda altın parça bulundu.

YETKİLİLER BÖLGEYİ HEMEN KORUMA ALTINA ALDI

İlk etapta köylüler bulunan altınların tarihi değerinin farkına varmadı. Bazıları eserleri eriterek kullanmayı bile düşündü.

Ancak eserlerin kooperatife götürülüp incelenmesiyle altın saflığının son derece yüksek olduğu ve üzerlerinde antik yazılar bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay yetkililere bildirildi, bölge güvenlik altına alındı ve arkeologlar kapsamlı inceleme başlattı.

193 ALTIN ESER BULUNDU

Yapılan envanter çalışmasında toplam 193 altın eser tespit edildi. Hei Yun'un bulduğu eserlerin toplam ağırlığının yaklaşık 68,5 kilogram olduğu belirlendi.

Metal analizleri, eserlerin büyük bölümünün yüzde 95'in üzerinde saflıkta altından üretildiğini ortaya koydu.

1.200 YILLIK TARİHİ AYDINLATAN YAZITLAR

Arkeolog Tao Zhenggang'ın yaptığı incelemelerde eserlerden birinin üzerinde "Qianyuan Yuan Nian" ibaresi bulundu. Bu ifade, Tang İmparatoru Suzong'un ilk hükümdarlık yılı olan MS 758 tarihine işaret ediyor.

Bu dönem, Çin tarihinin en yıkıcı iç savaşlarından biri olarak kabul edilen An Luşan İsyanı sırasında yaşanmıştı.

Özellikle üzerlerinde resmi unvanlar ve yazıtlar bulunan beş altın külçe, dönemin devlet yapısı ve yönetimi hakkında doğrudan bilgi sunduğu için paha biçilemez tarihi belgeler olarak değerlendiriliyor.

SAVAŞ SIRASINDA SAKLANMIŞ OLABİLİR

Uzmanlara göre altınların sahibi, savaşın yarattığı kaos sırasında servetini koruyabilmek için hazineyi dağlık bölgeye gömdü ancak daha sonra geri dönme fırsatı bulamadı.

Eserlerin bazılarında görülen darbe izlerinin ise antik dönemde altının saflığını test etmek amacıyla yapılan kontrollerden kaynaklandığı düşünülüyor.

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Araştırmaların tamamlanmasının ardından yazıt taşıyan ve arkeolojik açıdan en önemli kabul edilen eserler Şansi Müzesi koleksiyonuna alındı. Günümüzde bu tarihi hazinenin önemli parçaları müzede ziyaretçilerin ilgisine sunulurken, diğer eserler de ilgili kurumlar tarafından koruma altında tutuluyor.