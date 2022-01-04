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Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler? Uçuş Planı filmi konusu nedir?

04.01.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Robert Schwentke'in üstlendiği, senaristliğini Billy Ray ve Terry Hayes'in üstlendiği ve 2005 yılında vizyona giren Uçuş Planı filmi bu akşam televizyon ekranlarında yer alıyor. Peki Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler? Uçuş Planı filmi konusu nedir? İşte detaylar...

Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler? Uçuş Planı filmi konusu nedir?

İlgiyle takip edilen Uçuş Planı filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlandı. Amerikan yapımı olan ve aksiyon-gerilim türünde olan filmin başrolünde Jodie Foster bulunuyor. Peki Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler?

UÇUŞ PLANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: Robert Schwentke

Yapım Yılı: 2005 (98 dk)

Oyuncular:
Jodie Foster,
Peter Sarsgaard,
Kate Beahan,
Michael Irby,
Sean Bean.

UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Kyle Pratt kızı ile birlikte bir yolculuğa çıkar. Son derece modern bir jet uçakta geçen bu yolculuk esnasında küçük kızı aniden kaybolacaktır. Artık çıldırma noktasına gelen kadın kızını hiç bir yerde bulamaz. Ayrıca hosteslerden bazıları seyahati boyunca yalnız olduğunu ve uçak listesinde kızının adına benzer bir kayıt olmadığını söylerler.

Kyle gerçekten aklını mı kaçırmaktadır ya da uçaktaki herkesin dahil olduğu bir komplo ile mi karşı karşıyadır? Genç kadının yanıtlaması gereken kocaman bir soru işareti bütün gizemiyle onu beklemektedir.

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