Uçuş Planı: Gerilim klasiği yeniden yükselişte, Netflix'te popüler

2005 yapımı gerilim filmi Uçuş Planı, hem televizyonda yeniden yayınlanması hem de dijital platformlardaki yükselişiyle adından söz ettiriyor. Jodie Foster'ın başrolünde olduğu film, bir annenin uçakta kaybolan kızını arama mücadelesini konu alıyor. Film, gerilim sevenler için kaçırılmaması gereken bir yapım olarak öne çıkıyor.

Jodie Foster'ın Başarılı Performansıyla Uçuş Planı, Yıllar Sonra Bile İlgi Odağı Olmaya Devam Ediyor

Uçuş Planı (Flightplan), vizyona girdiği 2005 yılında büyük ilgi görmüş ve Jodie Foster'ın başarılı oyunculuğuyla öne çıkmıştı. Berlin'de yaşayan ve yakın zamanda eşini kaybetmiş Amerikalı bir havacılık mühendisi olan Kyle Pratt, kocası David'in cenazesini ABD'ye götürmektedir. 6 yaşındaki kızı Julia ile birlikte seyahat etmekte ve hatta tasarımına yardımcı olduğu çift katlı bir uçağa binmişlerdir.

Havalandıktan üç saat ɡeçmiştir ve Kyle uykuya dalmıştır. Uyandığında Julia yanından ɡitmiştir ve sorduğu hiç kimse kızını görmemiştir. Kyle uçuş ɡörevlilerine Julia'nın uçuğa biniş kartı ile sırt çantasının kayıp olduğunu söyler. Uçuş görevlisi Stephanie, kızının uçağa bindiğine dair bir kayıt olmadığını söyler.

Robert Schwentke'nin yönettiği film, gerilim dolu atmosferi ve sürprizlerle dolu senaryosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Jodie Foster'ın performansı, çaresizlik, umut ve kararlılık gibi duyguları ustalıkla yansıtmasıyla büyük beğeni toplamıştı. Film, sadece bir kayıp çocuk hikayesi değil, aynı zamanda bir annenin içgüdülerine güvenme ve pes etmeme azmini de anlatıyor.

NETFLİX'TE YENİDEN YÜKSELİŞTE

Uçuş Planı, gösterime girdiği dönemde dünya çapında 223 milyon dolar hasılat elde etmişti. Film, eleştirmenlerden karışık tepkiler alsa da, gişede büyük başarı yakalamış ve özellikle gerilim sevenlerin beğenisini kazanmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen, film hala popülerliğini koruyor ve televizyonda yayınlandığında veya dijital platformlarda izlenmeye sunulduğunda büyük ilgi görüyor.

Jodie Foster'ın bu filmi, 20 yıl sonra Netflix'te yeniden popülerlik kazandı. Foster'ın 1990'larda gerilim filmlerinden uzak durduktan sonra Panik Odası (Panic Room) ve Uçuş Planı gibi yapımlarla bu türe geri dönüşü, hayranları tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

