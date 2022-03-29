Uçuş Planı konusu nedir? Uçuş Planı oyuncuları kimlerdir? Uçuş Planı nasıl bir film?

Uçuş Planı 2005 yılında vizyona girmiş bir filmdir. Nitelikli oyuncu kadrosu ile Uçuş Planı gerilim türünün başarılı yapımlarından biridir. Gizem ve gerilimin bir an bile düşmediği Uçuş Planı filmini kaçıranlar veya bu zamana kadar hiç izlememiş olan vatandaşlarımız için filmin analizini sizler için yaptık. Uçuş Planı filmine dair merak edilen detayları haberimizde yer verdik...

UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kyle Pratt adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin'de yeni vefat etmiştir. Genç kadın da kocasının cenazesini almaya altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York'a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için uçağın bölümlerine girip çıkmaya başla. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?

UÇUŞ PLANI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Uçuş Planı filminin kadrosunda; Jodie Foster, Michael Irby, Assaf Cohen,Marlene Lawston, Matt Bomer, Spencer Conner, Mary Gallagher ve Christopher Gartin yer almaktadır.

UÇUŞ PLANI FİLMİ NE ANLATIYOR?

Uçuş Planı gerilim ve gizem türünde bir filmdir. Bu yapımda ilk başta bir annenin bir anlık bir dalgınlığında kızını kaybetmesi olayı izleyiciye aktarılmak istenirken, aslında durumun başka bir boyutu da olabilir mi? bu soruyu izleyiciye sorduruyor.

