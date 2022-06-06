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Hastaneler doldu taştı uçuşlar iptal edildi! Tehlike Avrupa'ya çok yakın: 'Gökyüzüne bakmanız yeterli'

06.06.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki sene boyunca dünyanın kabusu olan corona virüsten sonra maymun çiçeği hastalığı insanları paniğe sürüklemişti. Şimdi de toz fırtınası alarmı verildi. Irak, Suriye ve İran'da gerçekleşen kum fırtınası bölgeyi kapladı, hastaneler nefes alma güçlüğü çeken hastalarla doldu taştı. Tehdit başka bir boyuta evrilebilir...

Hastaneler doldu taştı uçuşlar iptal edildi! Tehlike Avrupa'ya çok yakın: 'Gökyüzüne bakmanız yeterli'

Orta Doğu'dan başlayan toz bulutu Avrupa'yı da tehdit etmeye başladı. Irak'ta ülkeyi vuran şiddetli toz bulutları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı. Şimdiye kadar dört kişi toz bulutu nedeniyle hayatını kaybetti. Toz bulutunun ciğerlerde hasar bıraktığı ifade ediliyor.

MYNET - DIŞ HABER

TOZ FIRTINASI TEHLİKESİ! DÖRT KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Orta Doğu'daki bazı ülkelerde, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava koşulları nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya dönmüş ve ağır toz fırtınaları yaşanmıştı. Binlerce kişiyi hastanelere akın ettiren ve 4 kişinin ölümüne neden olan bu toz fırtınasının önümüzdeki hafta Avrupa'yı vurabileceği iddia edildi.

Çeşitli Orta Doğu bölgeleri, şiddetli kuraklıklar, artan sıcaklıklar ve küresel ısınma nedeniyle azalan yağışlar nedeniyle Mart ayından bu yana aşırı hava koşulları ile mücadele ediyordu. Mayıs ayının ortalarında Irak, Suriye ve İran'da kum fırtınaları başlamıştı. Birçok kişiyi hasta eden ve dört kişinin ölümüne sebep olan bu kum fırtınasının ilerleyeceği ve Avrupa'ya taşınacağı öngörülüyor.

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Irak Sağlık ve Elektrik Bakanlıkları, ülkeyi vuran şiddetli toz bulutları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Bölgelerde, hastaneler nefes alma güçlüğü çeken hastalarla dolup taştı. Bağdat Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alınırken, Irak makamları çeşitli bölgelerde devlet dairelerinin kapatılmasını emretti. Irak ve Suriye'de atmosferdeki pus nedeniyle en az dört kişinin öldüğü bildirildi.

İran'da bir iklim danışmanlık şirketinden Nasim Hossein Hamzeh Guardian'a "Toz fırtınalarının sıklığının artması daha fazla sorun, daha fazla can ve mal kaybı ve daha fazla yıkım anlamına geliyor. " dedi.

'BU BİRİLERİNİN DEĞİL HERKESİN SORUNU'

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Nevada Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Dekanı Müge Akpınar-Elçi, toz fırtınalarının belirli bir yeri etkilemeyeceğini ve küresel olarak geniş kapsamlı sorunlara yol açabileceğini hatırlattı. "Toz fırtınalarının etkisi bölgesel ve kıtasal sınırları aşıyor. Yani bu birilerinin sorunu değil, herkesin sorunu." dedi.

Yerel yönetimler hasarı hafifletmeye ve halkı korumaya çalışıyor ancak uzmanlar son kum fırtınasının önümüzdeki günlerde Avrupa'yı da etkisi altına alabileceğini öngörüyor. AccuWeather, Birleşik Krallık'ın bir bölümünün 18 Haziran'dan itibaren UV ışınlarının 'sağlıksız' bir seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor.

'SADECE GÖKYÜZÜNE BAKMANIZ YETERLİ'

Fırtınanın İngiltere'yi tekrar vurup vurmayacağı henüz net olmasa da, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde yarattığı etki büyük. Orta Doğu Enstitüsü iklim ve su programı direktörü Muhammed Mahmoud, iklim değişikliği devam ettikçe durumun daha da kötüleşeceğini belirtti. “Sadece gökyüzüne bakmak bizi bekleyen kıyameti anlamaya yeter'' diye uyardı.

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