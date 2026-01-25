Ucuz olsun isterken suratından oluyordu: Yaptırdığı estetik işlem hayatını mahvetti

Sosyal medyada paylaştığı cesur videolarla tanınan 29 yaşındaki Lillith Lodge, Avustralya’da yaygın olmayan alın küçültme (saç çizgisi düşürme) ameliyatı için Tayland’a gittiğini ancak sürecin tam bir kabusa dönüştüğünü anlattı.

KİMSEYLE ANLAŞAMADI

Lodge, ameliyat öncesinde aylar süren evrak işleri, defalarca doktora ve psikoloğa gitmek zorunda kalması nedeniyle hem maddi hem de psikolojik olarak yıprandığını söyledi. Dil sorunu nedeniyle hastanede ciddi iletişim problemleri yaşadığını belirten genç kadın, bazı hemşirelerin kendisini anlamadığını ve bu durumun stresini artırdığını dile getirdi.

BİNLERCE AVUSTURALYA DOLARI ÖDEDİ

Toplam masrafın uçak, konaklama ve diğer giderlerle birlikte yaklaşık 20 bin Avustralya dolarına ulaştığını söyleyen Lodge, “Ucuza olacak sandım ama bedelini fazlasıyla ödedim” dedi.