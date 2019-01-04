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Ucuz, şık, alımlı; Huwaei Y7 Pro

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 04.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

Hali hazırda dünyanın en çok akıllı telefon satan 2. ismi konumunda bulunan Huawei yeni bir modelini daha satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte uygun fiyatları Huawei Y7 Pro hakkındaki ilk detaylar.

Ucuz, şık, alımlı; Huwaei Y7 Pro

Akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabet söz konusu. Bu rekabette kazanan tarafta yer almak isteyen üreticiler, geniş model yelpazesi ve agresif fiyat politikasıyla müşteri kitlelerini genişletmeye çalışıyorlar.

Nitekim Huawei de bu şirketlerden biri. Kısa sürede önemli bir ivme yakalayan Çinli üretici, hali hazırda dünyanın 2 numarası konumunda yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Huawei’nin üst düzey yetkilileri 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olacaklarını iddia etmişlerdi.

Zirveyi hedefleyen Çinli üretici, uygun fiyatlı yeni modelleriyle müşteri kitlesini genişletmek istiyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Huawei Y7 Pro da tam olarak böyle bir model.

Qualcomm’un giriş segmentindeki yonga seti Snapdragon 450’den güç alan Huawei Y7 Pro sistemini 3GB RAM ile destekliyor. 32GB dahili depolama alanına sahip olan telefonun 19:9 en boy oranına sahip, HD+ çözünürlükte 6.26 inçlik LCD panelle geldiğini de belirtelim.
Arka tarafında f/1.8 diyafram aralığına sahip 13MP + 2MP’lik çift kamera kurulumu yer alan telefonun selfie kamerası ise 16MP.

Çentikli bir tasarıma sahip olan Huawei Y7 Pro EMUI 8.2 destekli Android Oreo ile çalışacak. 4000 mAh kapasitesine sahip hayli büyük bir pilden beslenecek olan telefonun fiyatı ise 170 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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Huwaei Y7 Pro Huwaei telefon

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