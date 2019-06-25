Ucuza aldım diye havalara uçtu! İçini açınca ise gözlerine inanamadı

Hepimiz internetten alışveriş yapıyoruz ve internetten alıveriş yapmayı seviyoruz. Ama bazen sipariş ettiğimiz şeyle elimize geçen şey arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Hatta güvenilir olmayan internet sitelerinden alışveriş yaptığınızda dolandırılabiliyorsunuz. Bu haberimiz de tam da bu konuya odaklanıyor.

Bir adam, internetten uygun fiyatlı taşınabilir bir şarj aleti buluyor.

Heyecanla uygun fiyatlı şarj aletini hemen sepetine ekleyip sipariş veriyor.

Eline ulaşan şarj aleti ise büyük bir hüsrana sebep oluyor.

Adam, şarj aletinin çalışmadığını fark edince ilk başta teknik bir sorununun olduğunu düşünüp tamir etmeye karar veriyor.

Ama şarj aletinin içini açtığında ise şoke oluyor.

Meğer aslında şarj aleti görünümlü bir avuç kağıda para verdiğini anlıyor. Bu nedenle siz siz olun internetten alışveriş yaparken gözünüzü dört açın ve güvenmediğiniz yerlerden alışveriş yapmayın bizden söylemesi...

