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Udinese ve Sampdoria Emre Akbaba'yla ilgileniyor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 11.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla transfer piyasasının gözde isimleri arasına giren Emre Akbaba için italyan ekipleri de devreye girdi.

Udinese ve Sampdoria Emre Akbaba'yla ilgileniyor

Akdeniz ekibinde başarılı bir sezonu geride bırakan Emre Akbaba'ya Avrupa'dan talipler çıktı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Medipol Başakşehir ile yakın temas kurmasına rağmen takımında kalan 25 yaşındaki futbolcunun ismi birçok takımla anılmaya başlandı. İtalyan medyasındaki haberlere göre Udinese ve Sampdoria, Emre Akbaba ile ilgileniyor. Geçen sezonu 14 gol ve 10 asistle tamamlayarak A Milli Takım kadrosunda da kendine yer bulan Emre Akbaba'ya Süper Lig'den de talipler var.

(beIN SPORTS)

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