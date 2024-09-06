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UEFA 3 Türk kulübü için kararını resmen açıkladı! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.09.2024 22:19
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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal durumlarını izlediği 3 Türk kulübünden Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza vermezken, Başakşehir'e şartlı ceza verdi. İşte detaylar...

UEFA 3 Türk kulübü için kararını resmen açıkladı! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir...

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal durumlarını izlediği 3 Türk kulübünden Beşiktaş ve Trabzonspor'a mali hedefleri yerine getirdiği için ceza vermezken RAMS Başakşehir'e ise şarta bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanacak Avrupa'dan men cezası dahil 2024-25 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin avro para cezası verdi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A İYİ HABER

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UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'E KÖTÜ HABER

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Başakşehir'in ise 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-25 sezonunda futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin avro para cezası verilmesine karar verildi.

Öte yandan, mali durumlarıyla ilgili bilgilerini geç gönderdikleri için Aston Villa (İngiltere) 60 bin avro, Olimpik Marsilya (Fransa) ise 20 bin avro para cezasına çarptırıldı. Roma (İtalya), 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması nedeniyle 2 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

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Trabzonspor Başakşehir UEFA son dakika beşiktaş
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