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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler...

05.08.2024 14:16
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuralar çekildi, rakiplerimiz belli oldu. Kura çekimine bu turdan katılan Beşiktaş, Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle, Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi halinde Braga-Servette eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bugün gerçekleştirildi. Saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan katılan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli olurken; UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Trabzonspor'un da muhtemel rakipleri netleşti.

Bordo-mavili ekibin 3. ön eleme turunda Rapid Wien'i elemesi halinde play-off turunda ki muhtemel rakipleri belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Beşiktaş / Partizan-Lugano eşleşmesinin galibi

Trabzonspor / Braga-Servette eşleşmesinin galibi

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçlar 22 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.

Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer ise ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor UEFA beşiktaş
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