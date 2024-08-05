UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bugün gerçekleştirildi. Saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan katılan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli olurken; UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Trabzonspor'un da muhtemel rakipleri netleşti.
Bordo-mavili ekibin 3. ön eleme turunda Rapid Wien'i elemesi halinde play-off turunda ki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş / Partizan-Lugano eşleşmesinin galibi
Trabzonspor / Braga-Servette eşleşmesinin galibi
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçlar 22 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.
Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer ise ilk maçı deplasmanda oynayacak.