Avrupa'da kura heyecanı! Galatasaray Young Boys'la eşleşti, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yer alacak olan Galatasaray ve Lille'i geçmesi halinde bu tura adını yazdıracak olan Fenerbahçe'nin rakipleri çekilen kurayla netleşti.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.
Fenerbahçe ise Lille'i elerse, Slavia Prag-Union SG galibiyle eşleşecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.
Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.
Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.
Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alacak olan Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off'a yükselecek olan Trabzonspor'un rakipleri ise 14.00'teki kura çekiminde belirlenecek. Iberia Tiflis ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak olan Başakşehir'in ise rakibini elemesi halinde yükseleceği play-off turundaki rakibi 15.00'teki kura çekimiyle belli olacak.
Temsilcilerimiz olası rakipleri şu şekilde;
RSC Anderlecht
Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi
Qarabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu
Panathinaikos - Ajax eşleşmesinin galibi
Braga - Servette galibi
Molde - Cercle Brugge eşleşmesinin galibi
Krvybas - Viktoria Plzen eşleşmesinin galibi
Midtjylland / Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu
Osijek - Zire galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Gallen - S.Wroclaw galibi
Panathinaikos - Ajax mağlubu
Hacken - Paide galibi
Maribor - Vojvodina eşleşmesinin galibi
Braga - Servette eşleşmesinin mağlubu
S.Trnava - W.Krakow eşleşmesinin galibi
Paksi - Mornar eşleşmesinin galibi
St. Patricks - Sabah eşleşmesinin galibi