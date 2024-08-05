Avrupa'da kura heyecanı! Galatasaray Young Boys'la eşleşti, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yer alacak olan Galatasaray ve Lille'i geçmesi halinde bu tura adını yazdıracak olan Fenerbahçe'nin rakipleri çekilen kurayla netleşti.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

Fenerbahçe ise Lille'i elerse, Slavia Prag-Union SG galibiyle eşleşecek.

DEVLER LİGİ’NDE YENİ FORMAT

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

İLK 8’DE YER ALAN TAKIMLAR SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ DE BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alacak olan Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off'a yükselecek olan Trabzonspor'un rakipleri ise 14.00'teki kura çekiminde belirlenecek. Iberia Tiflis ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak olan Başakşehir'in ise rakibini elemesi halinde yükseleceği play-off turundaki rakibi 15.00'teki kura çekimiyle belli olacak.

Temsilcilerimiz olası rakipleri şu şekilde;

BEŞİKTAŞ

RSC Anderlecht

Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi

Qarabağ - Ludogorets eşleşmesinin mağlubu

Panathinaikos - Ajax eşleşmesinin galibi

TRABZONSPOR (RAPID WIEN'İ ELEMESİ HALİNDE)

Braga - Servette galibi

Molde - Cercle Brugge eşleşmesinin galibi

Krvybas - Viktoria Plzen eşleşmesinin galibi

Midtjylland / Ferencvaros eşleşmesinin mağlubu

TRABZONSPOR (RAPID WIEN'E ELENMESİ HALİNDE KONFERANS LİGİ)

Osijek - Zire galibi

Kilmarnock - Tromso galibi

St Gallen - S.Wroclaw galibi

Panathinaikos - Ajax mağlubu

Hacken - Paide galibi

BAŞAKŞEHİR

Maribor - Vojvodina eşleşmesinin galibi

Braga - Servette eşleşmesinin mağlubu

S.Trnava - W.Krakow eşleşmesinin galibi

Paksi - Mornar eşleşmesinin galibi

St. Patricks - Sabah eşleşmesinin galibi