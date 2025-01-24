UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir! İşte o ihtimal...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın ardından Beşiktaş sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların sürpriz puan kaybı sonrası siyah-beyazlılar, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise sahasında ağırladığı Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

DERBİ İHTİMALİ BELİRDİ!

Galatasaray, son haftaya 9. sırada girecek. Beşiktaş ise 24. sırada yer alıyor. İki ezeli rakip, 8. haftanın ardından Avrupa'da rakip olabilir. Son hafta oynanacak maçların ardından Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş derbisi ihtimali ortaya çıktı.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig formatının tamamlanmasının ardından üst tur için kura çekimi 31 Ocak Cuma günü yapılacak.