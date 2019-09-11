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UEFA'dan anket! Cenk Tosun, Ronaldo'yla aynı listede

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 11.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi.

UEFA'dan anket! Cenk Tosun, Ronaldo'yla aynı listede

UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı. Anketin sonuçları yarın belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun a milli futbol takımı moldova ronaldo

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