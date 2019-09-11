UEFA'dan anket! Cenk Tosun, Ronaldo'yla aynı listede

UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı. Anketin sonuçları yarın belli olacak.
Muriç, İngiltere'yi salladı ama yıkamadı
Roma'dan Cengiz Ünder açıklaması
Yıldız futbolcuların 50 yıl sonraki halleri
Ali Koç'a yeni görev
Yusuf Yazıcı için flaş itiraf
Andone'den kötü haber
Burak Yılmaz müjdesi
''F.Bahçe'den ayrılmayı düşündüm''
Galatasaray hız kesmiyor
'Şampiyonluk neden olmasın'
İki Türk genci Manchester City'de
Yasir'den muhteşem gol
''Beşiktaş taraftarını özlüyorum''
Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı
Düelloda kazanan Bolu
Ozan Kabaka geri döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum