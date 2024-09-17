Galatasaray'da Fernando Muslera şoku! Uefa cezasını resmen açıkladı

UEFA, Galatasaray'ın İsviçre temsilcisi Young Boys ile oynadığı karşılaşmada yenilen gol sonrası kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya üç maç ceza verdiğini açıkladı.

YOUNG BOYS MAÇINDA NE YAŞANMIŞTI?

Galatasaray formasını yıllardır terleten tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında 1-0 kaybedilip elenilen Young Boys maçında golden sonra yaptığı hareketi nedeniyle gündem olmuştu

Karşılaşmada yediği gol sonrası rakip takım oyuncusuna tekme atan ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Fernando Muslera, yaptığı hareketten kaynaklı büyük tepki almıştı.

MUSLERA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Yıldız file bekçisi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı PAOK, Rigas FS ve Elfsborg mücadelelerinde forma giyemeyecek.