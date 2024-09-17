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Galatasaray'da Fernando Muslera şoku! Uefa cezasını resmen açıkladı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.09.2024 19:36
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UEFA, Young Boys ile oynanan maçta yenilen gol sonrası kırmızı kart gören Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya üç maç ceza verdiğini duyurdu. İşte tecrübeli kalecinin kaçıracağı maçlar...

Galatasaray'da Fernando Muslera şoku! Uefa cezasını resmen açıkladı
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA, Galatasaray'ın İsviçre temsilcisi Young Boys ile oynadığı karşılaşmada yenilen gol sonrası kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya üç maç ceza verdiğini açıkladı.

YOUNG BOYS MAÇINDA NE YAŞANMIŞTI?

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Galatasaray formasını yıllardır terleten tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında 1-0 kaybedilip elenilen Young Boys maçında golden sonra yaptığı hareketi nedeniyle gündem olmuştu

Karşılaşmada yediği gol sonrası rakip takım oyuncusuna tekme atan ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Fernando Muslera, yaptığı hareketten kaynaklı büyük tepki almıştı.

MUSLERA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

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Yıldız file bekçisi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı PAOK, Rigas FS ve Elfsborg mücadelelerinde forma giyemeyecek.

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Fernando Muslera UEFA galatasaray muslera
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