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UEFA'dan flaş EURO 2020 açıklaması! İtalya - Türkiye maçı ertelenecek mi?

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.03.2020 17:52 | Son Güncelleme

UEFA, "EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da İtalya - Türkiye maçıyla açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor" ifadelerini kullandı

UEFA'dan flaş EURO 2020 açıklaması! İtalya - Türkiye maçı ertelenecek mi?

UEFA'dan tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına dair flaş bir açıklama geldi. Avrupa futbolunun patronundan yapılan açıklamada EURO 2020'nin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığının altı çizilerek "EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da İtalya- Türkiye maçıyla açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor, durum kontrol altında" ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüs vakalarının tüm Avrupa ve dünyada artmasının ardından birçok ülkenin federasyonlarının, EURO 2020'nin 2021'e ertelenmesini istediği ve UEFA'nın da bu görüşe sıcak baktığı öne sürülmekteydi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, 12 Haziran'da TSİ 22:00'da Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.


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