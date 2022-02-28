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UEFA'dan Rusya'ya bir darbe daha! Spartak Moskova'yı direkt olarak eledi...

28.02.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra UEFA flaş yaptırımlarla Rus takımlarını karşı karşıya bıraktı. Avrupa Ligi son 16 turundaki RB Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal ediliyor. Leipzig'in maç oynamadan çeyrek finale çıkacağı aktarıldı. İşte detaylar...

UEFA'dan Rusya'ya bir darbe daha! Spartak Moskova'yı direkt olarak eledi...

Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı konuşuyor. Spor kamuoyundan büyük tepki çeken bu olay karşısında UEFA'da sert yaptırımlar uygulamaya başladı. Alınan karara göre Rus ekiplerine büyük bir darbe vurulacak.

İŞTE ALINAN KARARLAR

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-Rusya topraklarında maç oynanmayacak.

-Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.

-Rusya maçlara 'Rusya' adı altında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında çıkacak.

-Rusya maçlarında Rusya bayrağı ve ulusal marşı çalınmayacak.

FLAŞ BİR KARAR DAHA KAPIDA! DİREKT OLARAK ÇEYREK FİNAL...

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan RB Leipzig - Spartak Moskova maçı için flaş bir karar bekleniyor. Bild'in haberine göre; son 16 turunda, 10 - 17 Mart'ta oynanacak karşılaşmalar direkt olarak iptal edildi ve Leipzig doğrudan çeyrek finale çıktı. Haberde UEFA'dan resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği yazıldı.

Öte yandan UEFA'nın bu kararı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ve oyuncuları koruma amacıyla aldığı ifade edildi.

Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada, "UEFA ile yakın temas halindeyiz. Onlara ve kararlarına güvenimiz tam. Maçların iptal edilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Rusya Ukrayna
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