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UEFA'dan Trabzonspor paylaşımı: 'İnanılmaz destek'

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.04.2025 22:39
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UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Trabzonspor taraftarının UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunu kırması hakkında paylaşım yaptı.

UEFA'dan Trabzonspor paylaşımı: 'İnanılmaz destek'

UEFA, Trabzonspor'un Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yendiği maçta taraftar rekoru kırılmasıyla ilgili "İnanılmaz destek" paylaşımı yaptı. UEFA Gençli Ligi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 40 bin 368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek" ifadeleri yer aldı.

"TRABZONSPOR İLK KEZ YARI FİNALDE"

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UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda ise, "Elit kulüp turnuvalarına giden yolda önemli bir adım olan bir organizasyonu bu kadar çok taraftarın desteklediğini görmek harika! Trabzonspor ilk kez UEFA Gençlik Ligi yarı finaline yükseldi" sözleri kullanıldı. Önceki rekor ise 32 bin 510 taraftar ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti. UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig Trabzonspor
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