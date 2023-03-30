UEFA; Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor'un cezalarını açıkladı!

Spor haberleri: UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa maçlarındaki tribün ve saha olaylarından dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor’a ceza verdi.

Kurul, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Fenerbahçe - Sevilla maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 44 bin Euro ve bir sonraki UEFA müsabakasında en az 5 bin koltuk kapatma cezası verdi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Sivasspor - Fiorentina maçında çıkan olaylardan dolayı kırmızı-beyazlı kulübe 1 maç seyircisiz oynama ve oyuncu Hakan Arslan’a da 3 maç men cezasının verildiği açıklandı.

Trabzonspor da deplasmandaki Basel maçındaki tribün olayları nedeniyle 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

