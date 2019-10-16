UEFA'nın çifte standardı

Özellikle Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Avrupa siyasetinde yürütülen kampanyanın UEFA'nın bu kararında etkili olduğu aşikar.

PEKİ NE OLDU DA AYNI UEFA, BU KEZ FRANSA MAÇI SONRASI ÜSTELİK GOL SEVİNCİ KARŞISINDA SORUŞTURMA KARAR BAŞLATTI?

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA'nın A Milli Takım futbolcularının gol sevinciyle ilgili başlattığı soruşturma "siyasi" içeriğiyle dikkat çekiyor. Arnavutluk maçı sonrası benzer soruşturma iddiaları karşısında UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, Anadolu Ajansı'nın yazılı sorusuna, "Maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır." yanıtını vermişti.

UEFA, skandal olarak nitelendirilen soruşturma duyurusunda Türkiye'nin hem Arnavutluk hem de Fransa maçlarında verilen asker selamı nedeniyle soruşturma açıldığını belirtti ancak aynı kurum maçtan 2 gün önce Arnavutluk maçıyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmadığını bu konuda kendilerinin herhangi bir yorumu olmadığını bildirmişti.

Bununla birlikte özellikle Avrupa medyasında milli futbolcularımızın asker selamı vermesiyle ilgili kışkırtıcı yayınlar yapılması, siyasi olarak baskı altına alınan UEFA'yı soruşturma açmaya itti.

UEFA'nın soruşturma açıldığını duyurmasından hemen önce Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa karşılaşmasında Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı gönderen milli futbolcuların spor ruhuna aykırı davrandığını iddia etmesi ve bu konuda UEFA'ya çağrıda bulunması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en önemli ligleri olan İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), İngiltere Premier Ligi ve Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga)'nde daha önce çok sayıda önemli takımın yıldız futbolcusu da asker selamı vererek gol sevinçlerini kutlamıştı. Bu sevinçler o ülkelerin yayıncı kuruluşları tarafından tekrarlarıyla birlikte dakikalarca yayımlanmıştı. Gazetelerde de geniş bir şekilde fotoğraflı olarak yer almıştı.

Bu sevinçler karşısında o günlerde Avrupa basınında hiçbir tartışma gündeme dahi gelmezken, Türk futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci ise Fransız rejisi tarafından sansüre uğradı, ekrana getirilmedi.

Milli futbolcuların gol sevinci, UEFA tarafından "olası" provokasyon şüphesi olarak değerlendirildi. UEFA, soruşturmayı yönetmesi amacıyla da UEFA Etik ve Disiplin Kurulu'ndan bir müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. UEFA'nın yaptığı açıklamadaki "olası" ifadesi de dikkati çekti.

GRİEZMANN'A ASKER SELAMI SERBEST

Türk futbolcuların asker selamı verdiği Fransa'da da yıldız futbolcu Antoine Griezmann, dünya futbolunun en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'nın finalinde sevincini asker selamı vererek kutlamıştı.