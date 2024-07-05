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UEFA'nın Merih Demiral kararına bir tepki de Sinan Akçıl'dan geldi! 'Stada gidecek herkes...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.07.2024 16:01
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UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF, cezaya itiraz için CAS'a gidiyor. UEFA'nın Merih Demiral kararına ise tepkiler büyüdü. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'da bu karara tepki gösteren isimlerden biri oldu.

UEFA'nın Merih Demiral kararına bir tepki de Sinan Akçıl'dan geldi! 'Stada gidecek herkes...'

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Demiral'a verilen ceza, 3 maç men cezasından düşük olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınamadığı öğrenildi. UEFA'nın Merih Demiral kararına ise sosyal medyada tepkiler büyüdü.

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Bu karara tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

sinan akçıl

'BOZKURT HAREKETİNİ BEKLİYORUM'

Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; '2 maç ceza, buna sevinenler de var eminim. Yarın stada gidecek tüm vatandaşlarımızdan bozkurt hareketini bekliyorum, hadi onlara da tek tek ceza versinler bakalım.' ifadelerini kullandı.

Express


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Sinan Akçıl Merih Demiral
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