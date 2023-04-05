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UEFA resmen açıkladı! Türk kulüpleri, Avrupa'dan kaç para kazandı? 51.5 milyon eurodan en büyük payı ise Süper Lig devi aldı!

05.04.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA; Avrupa organizasyonlarında gerçekleştirilen müsabakalardan dolayı Geçen sezon UEFA kulüp organizasyonlarında kulüplere yapılan ödemelerin dökümünün de yer aldığı 2021-22 sezonu mali raporunu yayımladı. Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, toplam 51 milyon 567 bin avro gelir elde etti.

UEFA resmen açıkladı! Türk kulüpleri, Avrupa'dan kaç para kazandı? 51.5 milyon eurodan en büyük payı ise Süper Lig devi aldı!

UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünün de yer aldığı 2021-22 sezonu mali raporunu yayımladı. Buna göre katılımcılara, toplam 2 milyar 731 milyon 900 bin avro dağıtıldı.

Tarihinde 14. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol ekibi Real Madrid, 133 milyon 709 bin avroyla 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından en fazla gelir sağlayan kulüp oldu.

BEŞİKTAŞ

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Geçen sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ve grup aşamasında elenen Beşiktaş, 26 milyon 920 bin avroyu kasasına koydu.

GALATASARAY

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Şampiyonlar Ligi elemelerini geçememesinin ardından yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, 14 milyon 733 bin avro kazandı.

FENERBAHÇE

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Avrupa Ligi grup aşamasını 3. bitirerek gittiği Avrupa Konferans Ligi play-off turunda elenen Fenerbahçe ise pastadan 9 milyon 914 bin avro pay aldı.

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