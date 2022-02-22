UEFA Şampiyonlar Ligi: Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda?

Chelsea Lille maçı için heyecan dorukta. Chelsea ile Lille UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu kapsamında kozlarını paylaşacak. Maç öncesi internet kullanıcıları araştırmalarına hız verdi. Bu kapsamda Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Chelsea Lille maçına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: CHELSEA LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea, Lille'i ağırlayacak. Mücadele 22 Şubat Salı (bugün) saat 23:00'de oynanacak.

CHELSEA LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Lille maçı bu gece Exxen platformunda canlı yayımlanacak. Maçı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

