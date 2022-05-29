UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon kim oldu? Kazanan belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi takım şampiyonluğu elde etti?

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonun hangi takım olduğu merak konusu oldu. Bugün gerçekleşen maçın ardından kazanan takımın hangisi olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar; UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi takım şampiyonluğu elde etti? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Maça ilişkin detaylar haberimizde...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞAMPİYON KİM OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu şampiyon belli oldu.

Küba-Amerika asıllı ünlü şarkıcı Camila Cabello'nun konseri ve dans gösterilerinin ardından başllayan maçı milyonlar takip etti.

Real Madrid maçı 59. dakikada Vinicius Junior'un attığı gol sonucu 1-0 üstünlükle bitirdi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIM ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Mohamed Salahlı Liverpool, 2018'in rövanşında Karim Benzemalı Real Madrid ile Stade de France'ta kozlarını paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan belli Real Madrid oldu.

