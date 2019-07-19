UEFA, 'şike' gerekçesiyle Mechelen'i Avrupa Ligi'nden men etti

UEFA, 'şike' gerekçesi ile Belçika ekibi Mechelen'i Avrupa Ligi'nden men etme kararı aldı. UEFA, daha önce Avrupa Ligi'ne katılmasına karar verdiği Mechelen ile ilgili kararını, Belçika Spor Tahkim Mahkemesi (BAS) kararı sonrasında yeniden değiştirdi.

BAS'ın, Belçika Federasyon'un 2017/18'in son haftası Mechelen'in şikeye karışması yönündeki kararını onadı ve böylece UEFA, Belçika ekibini 19/20 Avrupa Ligi'nden men etme kararı aldı. Mechelen'in yerine Standard Liege Avrupa Ligi'ne katılacak.



