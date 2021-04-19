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UEFA şimdi ne yapacak? İstanbul için tehlike!

19.04.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'yi elerse, Şampiyonlar Ligi bu sezon nasıl bitecek? İstanbul'da oynanacak finali bekleyen tehlike ne? İşte detaylar...

UEFA şimdi ne yapacak? İstanbul için tehlike!

Avrupa'nın 12 kulübünün Süper Lig projesini duyurduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezondan itibaren katılmamaları krize neden oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde olan Real Madrid, Manchester City ve Chelsea için men konusu gündeme geldi.

Alman basınından Bild, UEFA'nın bu hafta Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'yi men etmesi halinde uygulayacağı iki yol haritasının olduğunu duyurdu.

İLK İHTİMAL: PSG ŞAMPİYON İSTANBUL İÇİN TEHLİKE

İlk plana göre Real Madrid - Chelsea, PSG - Manchester City eşleşmeleri, 3 kulübün men edilmesi nedeniyle ortadan kalkacak. Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi Paris Saint Germain'e kupa verilecek. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, İstanbul'da oynanacak final de ortadan kalkmış olacak.

İKİNCİ İHTİMAL: 3 TAKIM KATILACAK

İkinci plana göre ise Real Madrid, Chelsea ve PSG'nin çeyrek finalde elenen Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Porto turnuvaya dahil edilecek. Şampiyonlar Ligi yarı finalden devam edecek.

UEFA'nın iki ihtimal üzerine bu hafta görüşeceği ve cuma gününe kadar son kararını vereceği belirtildi.


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