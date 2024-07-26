UEFA Ülke Puanı sıralamasına müthiş başladık! Rakiplerimize gözdağı...

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda Lugano deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, ülke puanını arttırarak siftahı yapmıştı.

TRABZON VE BAŞAKŞEHİR DE ÜSTÜNE KOYDU

Diğer iki temsilcimiz Trabzonspor ve Başakşehir, rakipleri Ruzomberok ve La Fiorita'yı devirerek sezona galibiyetle başladılar. Ülke puanına katkıda bulunan temsilcilerimiz sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

İLK 9'DA YER ALMAYAI GARANTİLEMİŞTİK

2023-2024 sezonunda aldığımız puanlarla, ilk 9 sırada yer almayı garantilemiştik. Yeni sezona 3 galibiyetle başlayarak puanımız 34.200'e yükseldi.

1- İNGİLTERE 89.160

2- iTALYA 79.106

3- İSPANYA 73. 989

4- ALMANYA 71.660

5- FRANSA 57.736

6- HOLLANDA 53.900

7- PORTEKİZ 48.416

8- BELÇİKA 42.400

9 - TÜRKİYE 34.200

10- ÇEK CUMHURİYETİ 34.150