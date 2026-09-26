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UEFA Uluslar Ligi'nde büyük kriz! Maça çıkmıyorlar

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanması planlanan karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nın mücadeleye çıkmak istemediği ve karşılaşmanın oynanmasının tehlikeye girdiği öne sürüldü.

UEFA Uluslar Ligi'nde büyük kriz! Maça çıkmıyorlar
Burak Kavuncu

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ancak The Times'ın haberine göre İrlanda Cumhuriyeti cephesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle karşılaşmanın akıbeti belirsizliğini koruyor.

İRLANDA CEPHESİNDE KRİTİK GELİŞME

UEFA Uluslar Ligi nde büyük kriz! Maça çıkmıyorlar 1

The Times'ın haberine göre İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı oyuncuları, İsrail karşılaşmasına çıkmak istemediklerini iletti. Oyuncuların bu talebinin ardından takımın antrenman programında değişikliğe gidildiği ve çalışmanın ertelendiği aktarıldı.

İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'ın da maç öncesi düzenlenmesi planlanan basın toplantısına katılmadığı belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından karşılaşmanın ertelenmesi veya askıya alınması ihtimali gündeme geldi.

İKİ TAKIM DA İLK MAÇINI KAYBETTİ

UEFA Uluslar Ligi nde büyük kriz! Maça çıkmıyorlar 2

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta iki takım da organizasyona mağlubiyetle başladı. İrlanda Cumhuriyeti, deplasmanda Kosova'ya 1-0 yenilirken, karşılaşmanın tek golünü Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi kaydetti.

İsrail ise grubun ilk haftasında Avusturya deplasmanına çıktı. İsrail, rakibine 3-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

İki takımın da puanı bulunmazken, karşılaşmanın oynanması halinde İsrail ve İrlanda Cumhuriyeti ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

GAVIN BAZUNU OYNAMAK İSTEMİYOR

UEFA Uluslar Ligi nde büyük kriz! Maça çıkmıyorlar 3

İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, takım arkadaşlarına İsrail'e karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında forma giymek istemediğini iletti. Bazunu'nun bu tutumunun ardından bazı İrlandalı futbolcuların da karşılaşmadan çekilip çekilmeme konusunda değerlendirme yaptığı ve takım içerisinde maçın boykot edilmesi ihtimalinin gündeme geldiği belirtildi.

HALLGRIMSSON'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI

UEFA Uluslar Ligi nde büyük kriz! Maça çıkmıyorlar 4

İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, daha önce İsrail ile oynanacak karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

İzlandalı teknik adam, Gazze'deki gelişmelere ilişkin görüşünü dile getirerek, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

MAÇIN OYNANIP OYNANMAYACAĞI MERAK KONUSU

UEFA Uluslar Ligi nde büyük kriz! Maça çıkmıyorlar 5

İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanması planlanan karşılaşmanın yarın saat 21.45'te başlaması ve Alman hakem Harm Osmers tarafından yönetilmesi bekleniyor. Ancak İrlanda Cumhuriyeti cephesindeki son gelişmeler nedeniyle UEFA'nın ve ilgili tarafların alacağı karar bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İrlanda Filistin İsrail UEFA Uluslar Ligi
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