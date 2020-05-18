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UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı 17 Haziran'a ertelendi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

27 Mayıs'ta yapılması planlanan UEFA toplantısı 17 Haziran'a ertelendi.

UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı 17 Haziran'a ertelendi

UEFA, daha önce 27 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan toplantının, EURO 2020'nin düzenleneceği bazı ülkelerle ilgili problemlerin henüz çözülememiş olmasından dolayı 17 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.

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