UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı 17 Haziran'a ertelendi

UEFA, daha önce 27 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan toplantının, EURO 2020'nin düzenleneceği bazı ülkelerle ilgili problemlerin henüz çözülememiş olmasından dolayı 17 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.
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