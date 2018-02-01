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Ufak Tefek Cinayetler 15. Bölüm için fragmandan önce ilk sahne yayımlandı!

DİZİ HABERLERİ | 01.02.2018 14:44 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde adeta yer yerinden oynamış, Oya her şeyi açıklamış böylece yıllar sonra kızların foyası ortaya çıkmıştı. Bu bomba gelişmeden sonra Ufak Tefek Cinayetler 15. bölüm çok merak ediliyor. Terk edilen Merve ve Pelin yeni bölümde ne yapacaklar? Fragman henüz yayımlanmadığı ama dizinin yeni bölümünden Merve ile Edip'in olduğu kritik bir sahne yayımlandı.

Ufak Tefek Cinayetler 15. Bölüm için fragmandan önce ilk sahne yayımlandı!

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde kopan depremin artçı şokları 15. Yeni bölümde devam edeceğe benziyor. Oya ile Edip'in 96'da yaşananları açıklamasının ardından yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Bu yüzden Ufak Tefek Cinayetler 15. bölüm fragmanı sabırsızlıkla bekleniyor. Yeni fragman için bekleyiş sürerken 15. Bölümden Merve ile Edip'in olduğu kritik bir sahne paylaşıldı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Hatırlanacağı gibi son bölümde 96'daki olayların anlatılması ile Merve'nin o dönem Edip Hoca'ya aşık olduğu ortaya çıkmıştı. Anlaşın bu aşk şimdi dizide önemli bir rol oynayacak. Yeni bölümden paylaşılan ilk sahne Edip ile Merve baş başalar ve Edip, Merve'yi teselli ediyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni bölümden daha çok ipucunun olması beklenen fragmanın bugün ya da yarın (2 Şubat) izleyicilerle paylaşılması bekleniyor. Bu fragmanda yeni bölüme dair pek çok yorum yapılacak, tahlil edilecek sahne olacağı tahmin ediliyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Oya ve Edip, 96’yı anlattı, ortalık fena karıştı. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yarattı. İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gidecek. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilir. Pelin’inse gözü yaşlı…

Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esti. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umdu. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödedi; Nilay evi terk etti. Oya ve Serhan bir dönüm noktasındaydı artık.

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