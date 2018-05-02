MAGAZİN

Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölüm izle: Oya'nın gözleri açıldı! (Yeni bölüm ilk sahnesi şok etti!)

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2018 09:40 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölümü dün akşam Star TV'de ekranlara geldi. Heyecanla izlenen son bölüm sonrasında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi izleyenleri şok etti. Oya, Merve ile Elif'in kendini zehirlediğini, birlikte tezgahladıkları oyunun farkına varıyor. Oyuna geri dönen Oya'nın ilk işi Elif'i yakalamak oldu. Ve Merve'ye şok bir haber vermesini istedi: Oya öldü! İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesi...

Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölüm izle: Oya'nın gözleri açıldı! (Yeni bölüm ilk sahnesi şok etti!)

Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölümü, Star TV'de ekran başına kilitledi. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, Merve ile Elif'in plandığı oyun sonrasında Serhan ile arası açılırken işi ile ilgili sorunlar da yaşamaktadır. Fakat Oya, olayların tek tek farkına vardığı zaman ilk olarak Elif'in peşine düşer. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesinde Elif'ten hesap soran Oya, Merve'ye şok bir haber iletir onunla. Elif, Merve'ye "Oya öldü" der. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesi...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve saldırısına devam etti. Fakat Oya öyle kolay yıkılacak biri olmadığını gösterir. Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anladı.

Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!

Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölüm izle

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm sahnesi, son bölümden sonra Star TV tarafından paylaşıldı. Yeni bölümde Oya, karşı atağa geçiyor ve ilk olarak Elif'i gözüne kestiriyor. Kıskıvrak yakaladığı Elif ile Merve'ye ilk oyununu oynar.


Jandarma paylaştı! İnanılmaz görüntülerJandarma paylaştı! İnanılmaz görüntüler
Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu olduKomutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler ufak tefek cinayetler son bölüm Ufak Tefek Cinayetler 27 bölüm Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi star tv

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

İlginizi Çekebilir

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 45. yeni bölüm fragmanı: İstanbul büyük tehlike altında! (Söz son bölüm izle)

Söz 45. yeni bölüm fragmanı: İstanbul büyük tehlike altında! (Söz son bölüm izle)

Kadın 27. son bölüm izle: Şirin ve Sarp yüzyüze! (Kadın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! )

Kadın 27. son bölüm izle: Şirin ve Sarp yüzyüze! (Kadın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! )

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölüm izle: Yaşar, Reşit'ten intikamını böyle aldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölüm izle: Yaşar, Reşit'ten intikamını böyle aldı!

Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz sonunda kızıyla buluşuyor! (Avlu son bölüm izle)

Avlu 6. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz sonunda kızıyla buluşuyor! (Avlu son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm fragmanı: Adem harekete geçiyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm fragmanı: Adem harekete geçiyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

'Fatih yeniden çekilir mi?'

'Fatih yeniden çekilir mi?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.