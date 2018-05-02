Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölüm izle: Oya'nın gözleri açıldı! (Yeni bölüm ilk sahnesi şok etti!)

Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölümü, Star TV'de ekran başına kilitledi. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, Merve ile Elif'in plandığı oyun sonrasında Serhan ile arası açılırken işi ile ilgili sorunlar da yaşamaktadır. Fakat Oya, olayların tek tek farkına vardığı zaman ilk olarak Elif'in peşine düşer. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesinde Elif'ten hesap soran Oya, Merve'ye şok bir haber iletir onunla. Elif, Merve'ye "Oya öldü" der. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesi...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve saldırısına devam etti. Fakat Oya öyle kolay yıkılacak biri olmadığını gösterir. Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anladı.

Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!