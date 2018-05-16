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Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölümü izle (Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahnesi)

DİZİ HABERLERİ  | 16.05.2018 08:31 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahnesi, dün akşam Star TV'de ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölümünden sonra yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve, Oya'yı ölüme terketmişti. Fakat Oya, daha sonra yanan aracın içinde kurtup Merve'nin karşısına çıkmıştı. Merve, bu olaydan sonra bir şok da yeni bölüm ilk sahnesinde Serhan'ın işyerinde karşılaştığı Ekrem'in söyledikleri ile yaşadı. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi ve son bölümü...

Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölümü izle (Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahnesi)

Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölümü Star TV'de ekrana geldikten sonra Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler bir önceki bölümde Merve, Oya'yı yanan aracın içinde ölüme terketmişti. Fakat Oya, aracın içinden çıkmayı başardı ve Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin karşısına çıktı. Bu sefer Oya'nın elinde büyük bir koz vardı: Merve'nin ses kaydı. Oya, son bölümde bu ses kaydı karşılığında Merve'nin evini elinden aldı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesinde ise Merve, bir şok daha yaşadı. Serhan'ın iş yerine giden Merve, Ekrem bey ile karşılaşır. Ekrem'in "Serhan'la boşanıyormuşsunuz" sözleri ile şaşkına dönen Merve, onun anlatıkları ile bu şaşkınlığı daha da arttı. Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölümü ve 30. yeni bölüm ilk sahnesini haberimizden izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Ufak Tefek Cinayetler 30. bölümü ilk sahnesi yayınlandı. Ofise gelen Merve karşısında eski bir tanıdığı olan Ekrem'i görür. Serhan'la boşanma süreçlerinden haberdar olan Ekrem'in söyledikleri Merve'yi şoke ediyor. Oya, Serhan ve Pelin'le yemek yediklerini anlatan Ekrem, Merve'ye bir şokk daha yaşatıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetlerde son düzlük başlıyor. Şüphelileri görmeye, cinayetler ilgili büyük bilgiler alıp, sonuca varılmaya başlandı. Kemal hızla çözüme gidiyor. Önüne beklemediği engeller çıksa da, durmaya niyeti yok. Ölmeyenler kimler, görmeye başladık.

Diğer yanda Oya- Merve kapışması sürpriz bir sonuca çıkıyor. Serhan ise araştırmaya karar veriyor. İpin ucundan tutarak, sonuca ulaşmaya, bu kadınların ne sakladığını, bu noktaya nasıl gelindiğini bulmaya kararlı.

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle

Arzu için hesap vakti geldi çattı. Burcu ve Arzu hesaplarını görmek zorundalar artık. Peki bu kapışmada kim ayakta kalacak?


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