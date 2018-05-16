Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölümü izle (Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahnesi)

Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölümü Star TV'de ekrana geldikten sonra Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler bir önceki bölümde Merve, Oya'yı yanan aracın içinde ölüme terketmişti. Fakat Oya, aracın içinden çıkmayı başardı ve Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin karşısına çıktı. Bu sefer Oya'nın elinde büyük bir koz vardı: Merve'nin ses kaydı. Oya, son bölümde bu ses kaydı karşılığında Merve'nin evini elinden aldı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesinde ise Merve, bir şok daha yaşadı. Serhan'ın iş yerine giden Merve, Ekrem bey ile karşılaşır. Ekrem'in "Serhan'la boşanıyormuşsunuz" sözleri ile şaşkına dönen Merve, onun anlatıkları ile bu şaşkınlığı daha da arttı. Ufak Tefek Cinayetler 29. son bölümü ve 30. yeni bölüm ilk sahnesini haberimizden izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Ufak Tefek Cinayetler 30. bölümü ilk sahnesi yayınlandı. Ofise gelen Merve karşısında eski bir tanıdığı olan Ekrem'i görür. Serhan'la boşanma süreçlerinden haberdar olan Ekrem'in söyledikleri Merve'yi şoke ediyor. Oya, Serhan ve Pelin'le yemek yediklerini anlatan Ekrem, Merve'ye bir şokk daha yaşatıyor.