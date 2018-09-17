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Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 3. fragmanı: Şok Oya tutuklandı! (Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon yayın tarihi)

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Başrolünde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in oynadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi yeni sezonu beklenirken yayınlanan son fragman ile izleyiciler şok oldu. Kafaları karıştıran Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya suçunu itiraf ediyor ve ben öldürdüm diyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ne zaman Star TV'de? İşte Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 3. fragmanı...

Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 3. fragmanı: Şok Oya tutuklandı! (Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon yayın tarihi)

Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 3. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in başrolünde oynadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisine Ushan Çakır ve Osman Sonant da katılıyor yeni sezonda. Heyecanla beklenen yeni sezon öncesi yayınlanan son fragmanda Oya'nın suçunu itiraf ettiği ve ben öldürdüm demesi izleyenleri şok etti. Seyirciler, Oya'nın kimin suçunu üstlendiğini ya da kimden şantaj tehdidi alarak böyle yaptığını merak ediyorlar. İşte Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 2. fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık’ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!

Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık'a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.

Bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak, belli. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANI

USHAN ÇAKIR SARMAŞIK'I KARIŞTIRACAK

Leyla ile Mecnun dizisinde yıldızı parlayan, son olarak ise Masun Değiliz'de rol alan Ushan Çakır yeni sezonda Ufak Tefek Cinayetler’de Emre Çelen karakterine hayat verecek. 34 yaşındaki oyuncunun canlandıracağı karakter 'Sarmaşık'ı karıştıracak.

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EL TURCO SARMAŞIK'A GELİYOR

Sezon finalinin ardında bıraktığı sorulara yenilerini ekleyen tanıtım filmi dikkat çekti. Merve’nin kurallarına göre işleyen Sarmaşık’ın düzenini tehdit eden yeni sakinleri var. Geçmişten gelen bu isimlerden biri de “El Turco” lakaplı Kerim Adil Sağlam.

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Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak. Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Edip’in ölümünden sonra Sarmaşık’ta neler yaşanacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON AFİŞİ

Yeni sezonda dizinin kadrosuna dahil olanbaşarılı oyuncular, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın da yer aldığı afiş; büyük merak uyanırdı. El Turco lakaplı Et imparatoru Kerim Adil Sağlam ve zengin armatör Emre Çelen'in Sarmaşık'a gelişleriyle ortalık daha da karışacak. Geçmişten gelen karanlık sırlara ve söylenen yalanlara yenileri eklenirken aralarındaki bitmek bilmez rekabet daha da kızışacak.

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