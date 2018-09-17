Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 3. fragmanı: Şok Oya tutuklandı! (Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon yayın tarihi)

Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 3. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in başrolünde oynadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisine Ushan Çakır ve Osman Sonant da katılıyor yeni sezonda. Heyecanla beklenen yeni sezon öncesi yayınlanan son fragmanda Oya'nın suçunu itiraf ettiği ve ben öldürdüm demesi izleyenleri şok etti. Seyirciler, Oya'nın kimin suçunu üstlendiğini ya da kimden şantaj tehdidi alarak böyle yaptığını merak ediyorlar. İşte Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 2. fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık’ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!