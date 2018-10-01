Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm 2. fragman: Herkes katil olabilir!

Ekranların sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda yeni eklenen karakterleri ile devam ediyor. 35. Bölüm için ilk çıkan sahneye Kerim ile Serhan’ın gerilimi damga vurmuştu. Ayrıca Kerim ile Merve’nin bakışması da dikkat çekmişti. Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm 2. fragmanda da Merve’nin bir daha ayak basmayacağım dediği Kerim’in evine geldiği görülüyor. Kerim de gece gece Merve’nin niye geldiğini sorgulayıp onun kendisine dürüst olması gerektiğini ima ediyor.

Ölümün bir kaza olmadığı düşmeden önce maktulün kafasına bir cisimle vurulduğu bilgisi ortaya çıkınca Sarmaşık’ta cinayeti çevreleyen gizem iyice derinleşiyor. Oya herkesin katil olabileceğini belirtirken ortaya şüpheli bir şamdan çıkıyor. İşte yeni bölümün 2. fragmanı

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. BÖLÜM 2. FRAGMAN

2. FRAGMANA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm 2. fragman da bir diğer dikkat çeken nokta da Pelin’in Emre ile ilgili olan gerginliği. Bu gerginlik izleyicilerde çocuğun Emre’den olduğu şüphesini uyandırdı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık’ta mükellef bir sofra, aslında ortada fokur fokur kaynayan bir kazan demek. Bu sofrada yemekler lezzetli, yalanlar bol soslu ve sırlar da bir o kadar iştah kabartıcı. Ama havada uçuşan sözler hiç de yenilip yutulacak cinsten değil! Bu kez ev sahipliğini Merve üstleniyor, davetliler birer birer yerlerini alıyor. Bir de davetsiz bir misafir var! Kerim yemeğe geldi ve resmen ateşle oynuyor. Diğer yanda Oya, cinayeti çözmek için yola çıktı. Ve işte! Cinayet aletini buldu! Hem de kimin evinde?! Üstelik Merve, Serhan ve Kerim arasında yeniden bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu defa neyi seçecek?