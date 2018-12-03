Ufak Tefek Cinayetler'de Merve'den aşk itirafı! Ufak Tefek Cinayetler 44. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler'in 4 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan 44. yeni bölümünde, Arzu'nun katili ortaya çıkarken, Serhan ise Kerim ve Merve aşkını öğrenecek. Ufak Tefek Cinayetler'de bu hafta, Kerim ve Serhan yumruk yumruğa kavga ediyor. Serhan ise arabasına bilerek çarpan Kerim'den şikayetçi oluyor. Avukatı ise Kerim'e hapse girmemesi için Serhan'ın davadan vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Kerim ve Serhan konuşurken arayan Merve şok bir itirafta bulunuyor. Merve boşanma aşamasında olduğu eşi Serhan'a 'Kerim'in yakasını bırak. Bizim aramızda bir şey var' diyerek itirafta bulunuyor.

Diğer yandan ise Arzu'nun öldürülmesini araştıran Komiser Kemal ve yardımcısı büyük bir delile ulaşıyor. Kamera görüntülerinden Arzu'ya çarpan aracı tespit eden Komiser Kemal, katilin kim olduğunu anlıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 44. BÖLÜM ÖZETİ

Boşanma savaşı başladı! Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler... Fakat asıl kararı Merve verecek. Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim’i kurtarırsa Mila’nın velayetini kaybeder. Ne karar vermeli? Oya da benzer durumda. Prensipleriyle aşkı arasında kalıyor.