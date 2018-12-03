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Ufak Tefek Cinayetler'de Merve'den aşk itirafı! Ufak Tefek Cinayetler 44. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.12.2018 01:58 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İki hafta sonra final yapacağı iddia edilen Ufak Tefek Cinayetler'in 44. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Komiser Kemal, Arzu'yu öldüren kişinin arabasını bularak katile ulaşıyor. Kerim ve Serhan arasındaki kavganın ardından Merve'den şok bir itiraf geliyor. Serhan'ı arayan Merve, 'Kerim'in yakasını rahat bırak. Bizim aramızda bir şey var' itirafında bulunuyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı.

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve'den aşk itirafı! Ufak Tefek Cinayetler 44. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler'in 4 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan 44. yeni bölümünde, Arzu'nun katili ortaya çıkarken, Serhan ise Kerim ve Merve aşkını öğrenecek. Ufak Tefek Cinayetler'de bu hafta, Kerim ve Serhan yumruk yumruğa kavga ediyor. Serhan ise arabasına bilerek çarpan Kerim'den şikayetçi oluyor. Avukatı ise Kerim'e hapse girmemesi için Serhan'ın davadan vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Kerim ve Serhan konuşurken arayan Merve şok bir itirafta bulunuyor. Merve boşanma aşamasında olduğu eşi Serhan'a 'Kerim'in yakasını bırak. Bizim aramızda bir şey var' diyerek itirafta bulunuyor.

Diğer yandan ise Arzu'nun öldürülmesini araştıran Komiser Kemal ve yardımcısı büyük bir delile ulaşıyor. Kamera görüntülerinden Arzu'ya çarpan aracı tespit eden Komiser Kemal, katilin kim olduğunu anlıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 44. BÖLÜM ÖZETİ
Boşanma savaşı başladı! Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler... Fakat asıl kararı Merve verecek. Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim’i kurtarırsa Mila’nın velayetini kaybeder. Ne karar vermeli? Oya da benzer durumda. Prensipleriyle aşkı arasında kalıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

Boşanma aşamasında olan Serhan ve Merve avukatlarıyla birlikte görüşme yapıyorlar. Çocuklarının velayeti konusunda anlaşma sağlamak için arabulucu eşliğinde görüşme yapan ikili arasında sinirler geriliyor. Serhan, Merve'ye 'Otel köşelerinde çocuğumuzu süründürürken utanmadın mı?' diye bağırıyor.

Diğer yandan ise Serhan ile Kerim Adil Sağlam arasında büyük kapışma yaşanıyor. İkili yumruk yumruğa kavga ediyor.

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