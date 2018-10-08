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Ufak Tefek Cinayetler’de ölen iki isim Ağlama Anne dizisinde ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde cinayete kurban giden Selim Bayraktar (Edip), Sezin Akbaşoğlu (Elif) ATV’nin yeni dizisi Ağlama Anne’de ortaya çıktı. Bu iki kişinin ölümü Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda da işlenmeye devam ediyor. Yani iki isim diziden çıktı ama polis halen cinayeti işleyeni arıyor.

Ufak Tefek Cinayetler’de ölen iki isim Ağlama Anne dizisinde ortaya çıktı!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde bir sezon boyunca Sarmaşık’ta cinayete kurban giden kişinin kim olduğu merak edildi. Tek cinayet üzerine kurulan dizide son anda bir kişinin daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Sezon finalinde de ölenlerin Edip ile Elif olduğu belli oldu. Sezin Akbaşoğulları hırslı ve başarı için her şeyi yapa kadın doğum doktorunu Elif’i canlandırıyordu. Selim Bayraktar’ın canlandırdığı Edip karakteri ise geçmişte haksızlığa uğrayıp meslekten ihraç edilmiş bir öğretmendi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER’DE HALEN İSİMLERİ GEÇİYOR

Edip, en sevdiği öğrencilerinden Oya (Gökçe Bahadır) ile aralarında aşk dedikodusu çıkarılarak mesleğinden olmuştu. Edip ve Oya yıllar sonra onlara bu iftirayı atanlardan hesap sormaya gelmişler fakat dizinin sezon finalinde Edip cinayete kurban gitmişti.

Elif ise, mesleğinden ihraç edilmesine sebep olan Oya’yı öldürmek için Merve’nin verdiği partiye gizlice gelmiş ve onu şırınga ile öldürecekken kendisi zehirlenerek öldürülmüştü. Ufak tefek Cinayetler’in yeni sezonunda bu iki karakteri kimin ya da kimlerin öldürdüğü hala araştırılmaya devam ediyor.

AĞLAMA ANNEM’DE OYNADIKLARI YENİ KARAKTERLER

Ağlama Annem dizisinde görülen Sezin Akbaşoğulları Özlem Alan, Selim Bayraktar ise Ali Osman karakterini canlandırıyor.

Sezin Akbaşoğulları dizide, babasının çok şımarttığı ancak annesi tarafından hiç sevilmemiş zengin, şımarık ve aynı zamanda tam bir ruh hastası olan Özlem Alan karakterini canlandırıyor

Selim Bayraktar ise dizide, annesiz ve babasız büyümüş, Alev’e aşık, hem tehlikeli hem de yufka yürekli, insanlara yardım etmeyi seven ve prensiplerine bağlı olan Ali Osman karakterine hayat veriyor.

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Ufak Tefek Cinayetler Sezin Akbaşoğlu selim bayraktar

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