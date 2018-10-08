Ufak Tefek Cinayetler’de ölen iki isim Ağlama Anne dizisinde ortaya çıktı!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde bir sezon boyunca Sarmaşık’ta cinayete kurban giden kişinin kim olduğu merak edildi. Tek cinayet üzerine kurulan dizide son anda bir kişinin daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Sezon finalinde de ölenlerin Edip ile Elif olduğu belli oldu. Sezin Akbaşoğulları hırslı ve başarı için her şeyi yapa kadın doğum doktorunu Elif’i canlandırıyordu. Selim Bayraktar’ın canlandırdığı Edip karakteri ise geçmişte haksızlığa uğrayıp meslekten ihraç edilmiş bir öğretmendi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER’DE HALEN İSİMLERİ GEÇİYOR

Edip, en sevdiği öğrencilerinden Oya (Gökçe Bahadır) ile aralarında aşk dedikodusu çıkarılarak mesleğinden olmuştu. Edip ve Oya yıllar sonra onlara bu iftirayı atanlardan hesap sormaya gelmişler fakat dizinin sezon finalinde Edip cinayete kurban gitmişti.

Elif ise, mesleğinden ihraç edilmesine sebep olan Oya’yı öldürmek için Merve’nin verdiği partiye gizlice gelmiş ve onu şırınga ile öldürecekken kendisi zehirlenerek öldürülmüştü. Ufak tefek Cinayetler’in yeni sezonunda bu iki karakteri kimin ya da kimlerin öldürdüğü hala araştırılmaya devam ediyor.