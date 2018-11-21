Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan ve Oya evleniyor mu? Metroda evlilik teklifi! Ufak Tefek Cinayetler 42. son bölüm izle

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 42. son bölümü 20 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde haftalardır kayıp olan Merve Aksak'ı Kerim Adil Sağlam buldu. Kerim ve Merve hasret giderdi. Kerim Oya'yı isterse anında bitirebileceğini söyleyerek Merve'ye teklifte bulundu. Başkomiser Kemal'in cinayetle ilgili herkes hakkında soruşturma açması Sarmaşık sakinlerini telaşlandırdı. Emre ise Pelin'e Taylan'ı terk etmesini ve birlikte yurt dışına gitmeyi teklif etti. Pelin'in bu teklif karşısında kafası karıştı. Evde bavulunu hazırlayan Pelin çıkmak üzereyken son anda vazgeçti ve Taylan'a sarıldı. Havaalanında bekleyen Emre ise Pelin'in gelmemesi üzerine adeta yıkıldı. Serhan ise Oya'yla metroda oldukları anda sürpriz bir teklifte bulundu. Serhan 'Evlenelim diyorum. Artık evlenelim' diyerek Oya'ya evlilik teklif etti. Oya ise bu teklif karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 27 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 43. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.