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Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan ve Oya evleniyor mu? Metroda evlilik teklifi! Ufak Tefek Cinayetler 42. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.11.2018 01:36 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana geldi. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Merve Aksak ortaya çıkarken, Kerim Adil Sağlam'la yeni bir plan yaptılar. Kerim, cinayetle ilgili şantaj yaptığı Oya'yı Serhan'ı bitirmek için kullanmaya başladı. Emre'nin birlikte kaçmayı teklif ettiği Pelin ise evi terk etmek üzereyken ani bir karar aldı. Serhan ise metroda Oya'ya evlilik teklif etti. Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm final sahnesi

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan ve Oya evleniyor mu? Metroda evlilik teklifi! Ufak Tefek Cinayetler 42. son bölüm izle

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 42. son bölümü 20 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde haftalardır kayıp olan Merve Aksak'ı Kerim Adil Sağlam buldu. Kerim ve Merve hasret giderdi. Kerim Oya'yı isterse anında bitirebileceğini söyleyerek Merve'ye teklifte bulundu. Başkomiser Kemal'in cinayetle ilgili herkes hakkında soruşturma açması Sarmaşık sakinlerini telaşlandırdı. Emre ise Pelin'e Taylan'ı terk etmesini ve birlikte yurt dışına gitmeyi teklif etti. Pelin'in bu teklif karşısında kafası karıştı. Evde bavulunu hazırlayan Pelin çıkmak üzereyken son anda vazgeçti ve Taylan'a sarıldı. Havaalanında bekleyen Emre ise Pelin'in gelmemesi üzerine adeta yıkıldı. Serhan ise Oya'yla metroda oldukları anda sürpriz bir teklifte bulundu. Serhan 'Evlenelim diyorum. Artık evlenelim' diyerek Oya'ya evlilik teklif etti. Oya ise bu teklif karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 27 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 43. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sarmaşık kadınları yol ayrımında. Hasret bitiyor! Merve ve Kerim nihayet Paris'te buluşup özlem gideriyorlar. Başkomiser Kemal, açtığı soruşturmayla Sarmaşık sakinlerinin üstüne karabasan gibi çöküyor. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor. Üstelik filmi ileri sarıp tüyo alma şansları da yok. Tek bir atış, tek bir karar! Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı?

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