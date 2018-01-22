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Ufak Tefek Cinayetler dizisine RTÜK şoku haberine yalanlama

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 14:14 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya ile Serhan'ın ilişkisini uygunsuz bulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), diziye yüklü bir para cezası kesti iddiasına dizisinin Merve'si Aslıhan Gürbüz'den açıklama geldi.

Ufak Tefek Cinayetler dizisine RTÜK şoku haberine yalanlama

RTÜK'e dizide evlilik dışı ilişkilerin Türk aile yapısına aykırı olduğu yönünde şikayetlerde bulunulduğu, şikayetlerin devam etmesi halinde ise dizinin yayının durdurulabileceği iddiası bugün sosyal medyaya damga vuran haberler arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Ufak Tefek Cinayetler'in RTÜK'le yaşadığı sorun sosyal medyada tartışma konusu olurken, dizide Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

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UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı.Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı.

Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıyla beraber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti.

Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı. Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.

Pelin'in, Sarmaşık'ta güç elde etme telaşı Taylan ile arasının bozulmasına neden oldu.

Merve'nin başından beri yaptığı plan başarılı oldu ve Rıza tutuklandı. Oya da şirketteki sızıntıya sebep olan diğer ismi tutuklatmayı başardı. Serhan da serbest kaldı. Oya Serhan'a kavuşacağını sanıyordu ancak Merve geri döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler rtük

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu diziyi hiç izlemedim ama söylemek istediğim 2 çift laf var. insan beğenmediği bir şeyi neden ve niçin izler?? ve neden bilmem nereye şikayet eder!!! bu diziyi izlesinler diye kimse kimsenin başına silah dayamıyor. beğenmeyen olduğu gibi beğenende vardır. beğenmiyorsanız izlemeyin kardeşim başka kanal mı yok!!! ama bizim milletimiz o kadar cahil o kadar sığır bir millet ki; bir şey hoşuna gitmesin hemen bağırıp çağırır. bu diziyi gelene kadar tedavülden kaldırılması gereken neler var. başta gündüz kuşağı programları. siz esas o programları şikayet edin
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