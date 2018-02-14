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Ufak Tefek Cinayetler'e yeni oyuncu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2018 11:29 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in 17. yeni bölümünde usta tiyatrocu Zafer Diper, diziye Pelin'in babası Ekrem karakteriyle katılıyor

Ufak Tefek Cinayetler'e yeni oyuncu

Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümden ilk görüntüler ortaya çıktı. Oya ve Serhan'ın aşk yaşadığını fark eden Pelin bombayı patlatıyor. Pelin işadamı babası Ekrem Bey'i Serhan ile biraraya getiriyor. Pelin'i babasını ise usta tiyatrocu Zafer Diper canlandırıyor.

  1. yeni bölüm tanıtımıyla Zafer Diper'in Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosuna katıldığı ortaya çıkıyor. Tanıtımla birlike 17. bölümden şu ipuçları geliyor:

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Oya'nın da olduğu masada Pelin bir anda Merve ve Serhan'ın boşanmak üzere olduğunu söylüyor.Şaşkın bakışlar arasında Pelin ikinci bombayı da patlıyor ve Oya ile Serhan'ın birlikte olduğunu açıklıyor. Ekrem Bey ise Serhan ile çocukluğunda beri tanıdığı Oya'ya destek veriyor: İkiniz çok güçlü bir çift olursunuz.

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