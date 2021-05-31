Ufak Tefek Cinayetler ekibi yıllar sonra bir arada ama o isim dışarıda kaldı: "İfşa ediyorum..."

Yayınlandığı dönemin en sevilen dizilerinden biri olan "Ufak Tefek Cinayetler", benzersiz senaryosu sayesinde hala hatırlanan bir dizi oldu. Televizyonda görmeye alışık olmadığımız bir şekilde, dizinin dört ana karakteri de kadındı. İntikam ve entrika dolu bir dizi olan "Ufak Tefek Cinayetler", sıra dışı senaryosu ve güçlü kadın karakterleri sayesinde yüksek izlenme oranları elde etti. Aynı başarıyı ikinci sezonda sürdüremese de, hatırı sayılır bir izleyici kitlesi hala diziyi el üstünde tutuyor. Bu durum da oyuncuların çok işine yarıyor. Dizinin ardından başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşcil ve Tülin Özen, şöhretlerinin zirvesine çıktı. Özellikle de, Aslıhan Gürbüz, canlandırdığı Merve Aksak karakteri sayesinde büyük bir çıkış yaptı. Ama bugün gerçekleşen buluşmada dışarıda kalan da o oldu.

"İfşaaa ediyorum"

Dizinin kadın oyuncuları Gökçe Bahadır, Bade İşcil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın, bugün bir araya geldi. Ama "Ufak Tefek Cinayetler"in ardından Ayvalık'a yerleşen ve iş için İstanbul'a gelip giden Aslıhan Gürbüz, buluşmaya katılamadı. Görüntülü arayan arkadaşlarını paylaşan oyuncu, "Evet bensiz buluştular." notuyla takipçilerini güldürdü.

Arkadaşlarının pişi keyfini ifşalamayı da ihmal etmedi.



