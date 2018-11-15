yeni bölümü ile 20 Kasım Salı günü ekrana gelecek dizide Arzu'nun katili ortaya mı çıkıyor?

Ufak Tefek Cinayetler'in şok finali sızdı! Bakın Arzu'nun katili kim?

1 / 8 Ufak Tefek Cinayetler dizisi 41. son bölümüyle ekrana geldi. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Kerim Adil Sağlam, Oya'ya cep telefonundan konuşma kayıtlarını dinletti.

2 / 8 Kerim, Oya'yı tehdit ederek, 'Senin katil olduğunu biliyorum. Arzu'yu sen öldürdün' dedi. Arzu'yu Oya mı öldürdü? Ufak Tefek Cinayetler'in 42. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Kerim aradığı Merve'nin karşısına çıktı. Dizide uzun zamandır görünmeyen de ortaya çıktı. İşte yeni bölümden ilk sahne...

3 / 8 Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde, Arzu'yu anmak için Mehmet'in düzenlediği yemekte Sarmaşık sakinleri dağ evinde buluştu. Ancak Başkomiser Kemal yemeğe sürpriz bir şekilde katıldı ve cinayeti sorguladı.

4 / 8 Başkomiser Kemal, masadaki herkes hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm finalinde ise Kerim Adil Sağlam'dan Oya'ya büyük bir darbe geldi. Cep telefonundan konuşma kayıtlarını Oya'ya dinleten Kerim, 'Arzu'yu senin öldürdüğünü biliyorum. Arzu'yu sen öldürdün. Bu kayıtla polise gidersem seni içeri atarlar. Artık kafana göre hareket etmek yok. Artık kuklacı benim. Sen de benim kuklamsın' dedi. Oya bu sözler karşısında Kerim'in ne istediği sordu ve anlaşma yaptı.

5 / 8 MERVE AKSAK ORTAYA ÇIKTI! UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. BÖLÜM İLK SAHNE Ufak Tefek Cinayetler'in 42. bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Dizide haftalardır görünmeyen Aslıhan Gürbüz'ün oynadığı Merve Aksak ortaya çıktı. Merve'nin yerini bulan Kerim Adil Sağlam, Merve Aksak'ın karşısına çıktı.

6 / 8 UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU Arzu'nun gizemli ölümü, Sarmaşık sakinlerini dağ evinde buluşturuyor. Görünürde alabildiğine duygusal, masum bir anma buluşması.

7 / 8 Mehmet, Arzu'nun intikamını almak için orada. Diğerlerinin de hiç de masum olmayan başka hesapları var. Ancak davetsiz bir misafir ansızın çıkageliyor ve hepsini gafil avlıyor!