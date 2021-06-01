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Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları 3 yıl sonra bir araya geldi! Aslıhan Gürbüz ifşa etti

01.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın üç yıl sonra bir araya geldi. Aslıhan Gürbüz ise hasret gideren oyuncu arkadaşlarını sosyal medya hesabından "Pişi bile yapılmış" notuyla ifşa etti.

Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları 3 yıl sonra bir araya geldi! Aslıhan Gürbüz ifşa etti

Bir dönemin popüler dizilerinden olan Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın üç yıl sonra bir araya gelip hasret giderdi.

Ancak dizinin en önemli isimlerinden biri olan Aslıhan Gürbüz bu buluşmaya katılamadı.

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Bu büyük buluşmanın fotoğraflarını önce Duygu Sarışın sosyal medya hesabından paylaştı. Diğer isimlerse hikayelerinde yer verdi. Bundan sonra ise olanlar oldu.

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Canlandırdığı Merve Aksak karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aslıhan Gürbüz, görüntülü arayan arkadaşlarını kendi Instagram story'sinden "Canım kızlar, canım meslektaşlar, canım arkadaşlar çok özlendiniz (Evet bensiz buluştular) yazarak paylaştı.

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Ekibin dışında kalan Aslıhan Gürbüz, "İfşa ediyorum, pişi bile yapılmış" notunu düştüğü arkadaşlarının pişi keyfini bir diğer paylaşımında ifşalayarak takipçilerini güldürdü.

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Aslıhan Gürbüz
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