UFC 264'te sunucu krizi! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Sosyal medya fenomeni Addison Rae, UFC 264'te yer almasıyla tepkileri üzerine çekti. Burada muhabir olarak görev aldığı görüntüleri ise dijitalden paylaşıldı.

'3 AY GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALDIM'

Twitter'da 4.8 milyon takipçisi olan Rae, UFC panolarının önünde, elinde yine UFC mikrofonuyla fotoğraflarını paylaşarak, "Bu ana hazırlanmak için üniversitede tam 3 ay radyo televizyon gazeteciliği eğitimi aldım" sözlerine yer verdi.

İŞ ÇALMAKLA SUÇLANDI

Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas'ta karşı karşıya gelen kafes dövüşçüleri Conor McGregor ve Dustin Poirier'ın gişe rekorları kıran dünyanın en büyük etkinliklerinden MMA'a 'asgari eğitimle' iş bulan sosyal medya fenomeni Rae, sosyal medya kullanıcılarının tepkileriyle karşılaştı ve 20 yaşındaki genç kadın 'iş çalmakla' suçlandı.

'BU BÖLÜMÜ OKUYAN KAÇ KİŞİ VAR BİLİYOR MUSUN?'

Kullanıcılar, "Bu bölümü okuyan, hayatının tüm birikimini bu eğitime harcayan eğitimli ve kalifiye kaç kişi olduğunu biliyor musun? Sen bunu ellerinden aldın. Sırf bu yorumunu yüzüne vurmak için 6 yıl çalışmış bir arkadaşım var, iğrenç. Bazı insanlar bu işler için gerçekten çok çalışıyor ve birisi sırf ünlü olduğu için işi mi alıyor? Bu çok adaletsiz, gazetecilik yapmak isteyen insanlar için çok üzgünüm! İki yıl gazetecilik okudum, sonrasında 1,5 yıl ücretsiz staj yaptım. Hiçbir işe alınmayıp kariyer değiştirmek zorunda kaldım. Bu bilgi için teşekkür ederim." şeklinde eleştiri yağmuruna tuttular.

'BOŞVERİN HEPİNİZ BENİ KOVDURDUNUZ'

Tüm bu eleştiri ve öfke dolu binlerce yoruma ise Rae'den şakayla karışık yeni bir paylaşım geldi. "Boşverin, hepiniz beni kovdurdunuz"

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ancak dijital yayıncılık yapan bir yayın ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rae UFC için resmi olarak çalışmamış, ABD'nin Louisiana eyaletindeki hafif sıklet yıldızı Poirier ile aynı memleketten oldukları için onunla kısa bir röportaj yapmıştı. "Rae bir muhabir değil, hiçbir zaman da olmadı. Bu gece dövüşte için burada ama sadece bir izleyici olarak..." açıklamasına yer verildi.

100 MİLYON FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Instagram ve TikTok'ta 100 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya fenomeni Addison Rae, ün kazanmasının ardından Louisiana Eyalet Üniversitesi'ndeki eğitimini bırakmış ve iddialara göre yalnızca 2019 ile 2020 arasında 5 milyon dolar kazanmıştı.



