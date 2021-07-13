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EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

13.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) en iyi 11'i belirlendi.

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

Şampiyon İtalya'dan 5, finalist İngiltere'den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

Defans: Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)

Forvet: Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere)

BONUCCI-CHIELLINI OLMASI BEKLENİRKEN...

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Yapılan listede İtalyan savunma oyuncusu Chiellini'nin olmaması dikkat çekti. İngiliz Maguire'nin yerine Chiellini'nin olması gerektiğini düşünen otoriteler bu seçimi eleştirdi.


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İtalya Milli Futbol Takımı
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