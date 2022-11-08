Ufuk Özkan'ın 17 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Rol kabiliyetiyle kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Trabzonlu bir anne ve Samsunlu bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Ufuk Özkan, Almanya'da doğup büyüdü. 12 yaşında Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu, Samsun Belediye Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Ufuk Özkan, 2000 yılında rol aldığı Çiçek Taksi dizisiyle ekran yolculuğuna başladı. Sonrasında Tatlı Hayat, Emret Komutanım, Kızlar Yurdu gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni'de seyirci karşısına çıkan Ufuk Özkan'ın eski eşi de tanıdık çıktı.

2015 yılında nikah masasına oturan Ufuk Özkan ve Nazan Güneş çifti, 2022 yılında boşanma kararı almıştı.

Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Güneş, meğer Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yönettiği Anadolu Ateşi Dans Grubu'nda yıllarca sahneye çıkmış.

Ekipte baş dansçı olan Nazan Güneş, 10 yıl boyunca Türkiye'nin en ünlü dans grubunda yer aldı.

Nazan Güneş, geçtiğimiz ağustos ayında oyuncu eşi Ufuk Özkan'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. 17 yıllık evliliklerini sonlandıran ünlü çiftin, Eren adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.



